Россияне ударили авиабомбами по Сумщине: двое погибших

Ночью 26 февраля российские войска ударили управляемыми авиабомбами по Сумщине. По предварительной информации, погибли два человека.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 26 февраля в 2 часа 15 минут был совершен авиаудар по Юнаковской общине. Враг применил управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано 4 взрыва" , – говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате авиаудара погибли два человека – супруги, которые находились дома. Разрушен один частный жилой дом, 5 – повреждены.

На месте работают все необходимые службы.