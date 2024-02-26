Масштабное уничтожение зерна в Польше: посол требует наказать виновных
Посол Украины Василий Зварич призвал польские власти и полицию к наказанию виновных в масштабном повреждении украинского зерна, которое накануне произошло в Польше, сообщает Европейская правда.
Зварич отметил, что виновники такого варварства наносят вред не только Украине, но и Польше.
"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – отметил дипломат.
В Польше в ночь с субботы на воскресенье произошло самое масштабное повреждение украинского зерна с начала фермерских протестов – всего злоумышленники повредили 160 тонн украинского зерна, высыпав его из восьми вагонов поезда.
Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.