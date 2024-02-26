В Киев прибыл премьер Болгарии
Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.
Болгарская делегация прибыла в Киев на поезде. В правительстве Болгарии заявили, что Денков прибыл, чтобы выразить поддержку Украине со стороны Болгарии.
"Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – цитирует официальный правительственный аккаунт в Twitter (Х) Денкова.
В состав болгарской делегации входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Вооруженных сил, адмирал Эмил Ефтимов.
Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.