В Киев прибыл премьер Болгарии

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.

Болгарская делегация прибыла в Киев на поезде. В правительстве Болгарии заявили, что Денков прибыл, чтобы выразить поддержку Украине со стороны Болгарии.

"Болгария поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ" , – цитирует официальный правительственный аккаунт в Twitter (Х) Денкова.

В состав болгарской делегации входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Вооруженных сил, адмирал Эмил Ефтимов.

Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.