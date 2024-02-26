Кулеба призвал Евросоюз ограничить экспорт боеприпасов

В связи с острой нехваткой боеприпасов в украинской армии, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), сообщает Европейская правда.

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину" , – сказал он.

"Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить для защиты Европы" , – подчеркнул Кулеба.

Министр сетует на недостаток боеприпасов в разговорах с партнерами.

"Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами" , – сказал он.

"Они все об этом знают и допустили ошибки, которые признают. Они слишком поздно решили наращивать собственное производство, подписывать долгосрочные контракты и вводить в эксплуатацию новые производственные линии. К сожалению, мы сейчас расплачиваемся за эти ошибки" , – пояснил Кулеба.

Он также заявил о работе над тем, чтобы боеприпасы, которые сейчас закупаются европейскими государствами в третьих странах, стали доступными для Украины.