"Нефтегаз" будет распределять газ в еще трех областях: что изменится для потребителей

Оператор "Газсети" под координацией группы "Нафтогаз" с 1 марта будет отвечать за распределение природного газа еще в трех областях - Черновицкой, Ивано-Франковской и Житомирской, сообщает Экономическая правда.

"Газсети" получили лицензию на распределение газа во всей Черновицкой области, а также в Тысьменицком районе Ивано-Франковской области и Коростышевском районе Житомирской области.

Таким образом, с 1 марта Черновицкий, Ивано-Франковский и Житомирский филиалы

"Газсети" будут обслуживать всех жителей этих областей" , - говорится в сообщении.

При этом лицевые счета клиентов остаются неизменными.

Однако с марта за услуги по доставке газа нужно будет платить по новым реквизитам.