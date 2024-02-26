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Сырский анонсировал шаги по противодействию российским авиабомбам и дронам

Сырский анонсировал шаги по противодействию российским авиабомбам и дронам
Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил о работе над шагами для противодействия российским дронам и управляемым авиационным бомбам. Об этом он заявил после поездки на передовую, сообщает Лига.net.

По его словам, враг регулярно штурмует украинские позиции, обстановка на многих направлениях сложная и требует постоянного контроля. 

"Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", — заявил Сырский.

Он отметил, что были проанализированы проблемы, которые возникают в бригадах. 

"Обратил внимание на важность координации и оперативного взаимодействия всех сил, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, стойкости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", — подчеркнул военачальник. 

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