Данные о потерях, приведенных Зеленским, значительно отличаются от оценок США – NYT
Приведенные президентом Украины Владимиром Зеленским данные по потерям в войске во время полномасштабного вторжения примерно вдвое отличаются от информации оборонных структур США. Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает Деловая столица.
Как отмечается, по данным американских военных ведомств, приведенным летом 2023 года, потери Украины с 24 февраля 2022 года, предварительно, составляли около 70 тыс. военных убитыми и 100-120 тыс. ранеными.
Потери РФ оценивались примерно как вдвое большие.
Издание отмечает, что приведенные Зеленским данные не удалось проверить независимо. В то же время, указывается, что президент Украины впервые раскрыл информацию о потерях, аргументируя это необходимостью противостоять российской пропаганде, утверждающей, что оккупанты убили уже 60 тыс. защитников.
NYT также пишет, что заявление Зеленского прозвучало в то время, когда ВСУ находятся в обороне, "испытывая нехватку живой силы и боеприпасов на большей части линии фронта", а российские войска штурмуют на востоке и юге.