Протесты польских фермеров: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной, в очередях стоят 2200 фур. Больше всего протестующие препятствуют движению грузовиков, следующих из Украины в Польшу.﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"К сожалению, блокирование движения для грузовых транспортных средств польскими фермерами продолжается. Количество направлений неизменно - это 6. С украинской стороны речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". Совокупно по всем этим направлениям на территории Польши по состоянию на утро (26 февраля, - ред.) в очередях с возможностью проезда в сторону Украины находится где-то 2200 грузовиков" , - рассказал он.

По словам спикера ГПСУ, самая большая очередь напротив "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"Если говорить о последнем направлении, то здесь пересекает границу наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки в сторону Украины проследовали где-то 50 грузовиков. За последние дни польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, следующего из Украины в Польшу на этом направлении. И собственно показатели пересечения границы из Украины в Польшу остаются нулевыми" , - добавил Демченко.

Также, по его словам, критически низкие показатели пересечения границы остаются по направлению пункта пропуска "Шегини", за минувшие сутки там пересекли границу только 70 грузовиков.