Украина догнала РФ в производстве дронов-камикадзе – Минстратегпром

По состоянию на 2024 год Украина догнала Россию в количестве производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России" , – сказал он.

Камышин рассказал, что Украина добивается успеха как в производстве аналогов "шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.

"То, что на России взрывается – это все наше" , – отметил министр.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно того, насколько украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские, Камышин заявил: "И по количеству взрывчатки, которое они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам".

В первый раз о том, что Украина запустила серийное производство аналогов "шахедов", глава Минстратегпрома заявил в ноябре 2023 года. Тогда, по его словам, речь шла о производстве десятков дронов в месяц.