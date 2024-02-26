Mercedes-Benz обошел Tesla в рейтинге стоимости брендов

Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире. Его стоимость выросла на 1% до $59,4 млрд. Это свидетельствует о том, что бренд не только сохранил свой премиальный статус, но и улучшил свои операционные и финансовые показатели.

Об этом говорится в отчете Brand Finance, сообщает "Укравтопром".



В то же время стоимость Tesla снизилась на 12% до $58,3 млрд. С таким показателем бренд занял вторую строчку рейтинга 2024 года.

Третью позицию сохранил за собой японский бренд Toyota, стоимость которого в этом году оценена в $52,7 млрд.

Также в топ-10 самых ценных автомобильных брендов 2024 попали Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi.

Титул сильнейшего автомобильного бренда в мире остался за производителем роскошных спортивных автомобилей Ferrari.

Bosch в этом году стал самым ценным и сильным брендом автокомпонентов.