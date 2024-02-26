Украина сегодня планирует экспортировать больше электричества, чем импортировать

Украина сегодня планирует экспортировать 2429 МВт электроэнергии в пять европейских стран, что на 350 МВт больше, чем будет импортировано.﻿ Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Экспорт электричества в течение суток будет осуществляться в Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем - 2429 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 200 МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Венгрии, Польши, Молдовы, а также в дневные и вечерние часы из Румынии. Общий объем - 2079 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 553 МВт.