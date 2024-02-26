Германия тайно договаривается с Индией о покупке снарядов для Украины – СМИ

Представители Германии ведут тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для Украины. Об этом говорится в материале Spiegel, сообщает Европейская правда.

Сообщается, что неформальная группа офицеров, дипломатов и государственных служащих по канцелярии, финансовому и экономическому ведомствам встречается в Берлине каждые две недели.

Они дают советы, в какие страны можно обратиться, какие еще могут иметь запасы боеприпасов, и как их убедить.

По информации правительственных кругов, политических табу в этих переговорах почти не существует.

В Индии, например, до сих пор хранятся достаточно большие запасы артиллерийских боеприпасов – по оценкам инсайдеров, это несколько сот тысяч выстрелов. Правительство в Нью-Дели открыто не желает продавать свои снаряды; Индия все еще поддерживает дружеские отношения с Москвой.

"В результате, сейчас ведутся скрытые переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников" , - говорится в материале.

Подобные соглашения, говорят в Берлине, возможны с арабскими странами, некоторые из которых обладают большими запасами. По мнению экспертов, на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще имеют запасы или даже могут производить боеприпасы.