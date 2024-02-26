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ВСУ отошли из Ласточкино на Авдеевском направлении – спикер

ВСУ отошли из Ласточкино на Авдеевском направлении – спикер
Фото: president.gov.ua

По состоянию на 26 февраля украинские подразделения отошли от поселка Ласточкино на Авдеевском направлении.﻿﻿ Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Подразделения ВСУ осуществили отход от поселка Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка − Тоненькое − Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении", – сообщил Лиховий.

Напомним, 24 февраля со ссылкой на аналитиков сообщалось, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, что к западу от Авдеевки.

25 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что Ласточкино не оккупировано, подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину поселка, там продолжались бои за населенный пункт.

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