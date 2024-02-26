Россия пригрозила "симметричным" ответом в случае конфискации активов

Россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные ее активов за рубежом.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова министра финансов РФ, сообщает Экономическая правда.

"У нас также не меньше замороженных активов, чем у Запада" , — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет Bloomberg.

Он не уточнил, какие именно западные активы имел в виду, но, вероятно, речь шла о замороженных золотовалютных резервах России.

Международные санкции, введенные после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, заблокировали ряд активов за рубежом, включая около 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку РФ. Кампания политиков и активистов, которая направлена на то, чтобы забрать эти активы и передать средства Киеву, набирает обороты.

Россия заблокировала средства нерезидентов из стран, которые она считала "недружественными", на специальных счетах типа "С" после начала войны. По состоянию на начало ноября 2022 года на этих счетах находилось более 280 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов).

Ранее группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.