Российские войска перегруппировываются под Купянском – спикер ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что это связано с перегруппировкой оккупантов на данном направлении фронта, сообщает Лига.net.
"Когда мы не видим что-либо о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами из бомбардировщиков и т.д.", – сказал он.
Отвечая на вопрос, с чем связана эта перегруппировка, Евлаш сказал: "Они получили какой-то план от военного руководства, им нужно перегруппировать свои силы, чтобы продолжить наступления".
"Скорее всего, такое "затишье" в боевых столкновениях связано именно с этим. Противник там аккумулирует свои резервы в попытке прорвать фланг нашей обороны, и, конечно, что основной целью россиян на этом направлении является город Купянск", – сказал военный.