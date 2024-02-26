Российские войска перегруппировываются под Купянском – спикер ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что это связано с перегруппировкой оккупантов на данном направлении фронта, сообщает Лига.net.

"Когда мы не видим что-либо о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами из бомбардировщиков и т.д." , – сказал он.

Отвечая на вопрос, с чем связана эта перегруппировка, Евлаш сказал: "Они получили какой-то план от военного руководства, им нужно перегруппировать свои силы, чтобы продолжить наступления".