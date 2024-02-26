Москва продолжит использовать энергию как оружие – британская разведка

Британская разведка проследила с 2014 года, как РФ использовала энергию как оружие, и пришла к выводу, что этот тренд продолжится и в дальнейшем, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 26 февраля.

Разведка проанализировала направленные на энергетику действия РФ, начиная от аннексии Крыма и захвата так называемых "вышек Бойко" в Черном море в 2014 году до российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в начале этого года.

"На протяжении своего конфликта с Украиной Россия пыталась использовать энергию как оружие. Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины вызвали широкую нехватку электроэнергии в стране, в то время как на глобальном уровне российский президент Владимир Путин использовал энергетическую политику для подрыва международной энергетической безопасности" , – говорится в обзоре.

Отмечается, что сокращением потоков газа в Европу путем ограничения трубопроводных поставок Путин пытался подорвать единство Европы против российской незаконной войны.