Соратница Навального заявила, что его должны были обменять на российского киллера

Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального накануне его смерти в колонии, сообщает Украинская правда.

"Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был бы оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене" , – сказала Певчих.

Детали: По ее словам, в начале февраля президенту РФ Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.