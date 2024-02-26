Соратница Навального заявила, что его должны были обменять на российского киллера
Глава Международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что существовала договоренность об обмене оппозиционного российского политика Алексея Навального накануне его смерти в колонии, сообщает Украинская правда.
"Алексей Навальный мог бы прямо сейчас, прямо сегодня сидеть на этом месте. Это не фигура речи, это могло и должно было произойти. Навальный в ближайшие дни должен был бы оказаться на свободе. Потому что мы добились решения о его обмене", – сказала Певчих.
Детали: По ее словам, в начале февраля президенту РФ Владимиру Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального.
"Я получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит", - отметила Певчих.