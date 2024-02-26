В Украине планируют ввести кэшбек за покупку украинских товаров

Кабинет министров намерен разработать программу "Украинский кэшбек", которая будет предусматривать возврат части денег за покупку производимых в Украине товаров и услуг. Об этом на презентации программы "Сделано в Украине" в понедельник в Киеве сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. И я поручил Кабмину разработать несколько практических шагов. В частности, разрабатывается программа Украинского кэшбека. Когда за покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карту" , – сказал он.

Программа должна начать работу до конца 2024 года.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, кэшбек будет предусмотрен для бизнеса.

"Мы возобновляем программу компенсации на сельхозтехнику – 25%. Со второй половины года мы будем работать над тем, чтобы расширить кэшбек на другие виды техники – коммунальную, специальную транспорт" , — сказала она во время своего выступления.

В конце января 2024 года Зеленский положил начало экономической платформе "Сделано в Украине" для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов с бизнесом.

После этого государство зарегистрировало собственный бренд "Сделано в Украине", впервые показанный на форуме с Зеленским.