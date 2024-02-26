Украина работает на возобновление работы одного из аэропортов – Ермак

Глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов. Об этом он сказал на презентации программы "Сделано в Украине" в понедельник, сообщает Лига.Бизнес.

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут [закрыты]. Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики" , – объявил Ермак.

Какой аэропорт может возобновить работу, он не уточнил.

Напомним, 15 ноября 2023 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время поездки в США анонсировал возобновление гражданских полетов еще до завершения войны при условии усиления украинской противовоздушной обороны.

Слухи о возможном возобновлении полетов были и раньше, но тогда речь шла о каком-то из аэропортов на западе Украины – прежде всего в Ужгороде, где взлетно-посадочная полоса расположена вплотную к словацкой границе, и самолет сразу после взлета попадает в воздушное пространство страны-члена НАТО.

В начале декабря 2023 года Офис президента собрал в аэропорту "Борисполь" иностранных послов, намекнув на возможность возобновления работы аэропорта. Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, в частности, сказал, что "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта". Однако директор аэропорта не подтвердил возможность возобновления работы.