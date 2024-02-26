На Таврическом направлении войска РФ усиливают авиаудары и штурмы – командующий

На Авдеевском направлении противник продолжает давить, а украинские войска усиливают линию обороны под Авдеевкой, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести врагу наибольшие потери.﻿﻿ Об этом заявил командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

"В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник наращивает количество авиаударов (за минувшие сутки - 45) и штурмовых действий (72 боевых столкновения - больше всего за последние две недели). Также агрессор совершил 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

Только на Марьинском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под Авдеевкой - 25, на Запорожье - 6. На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организуем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери" , – заявил Тарнавский.

Генерал отмечает, что при этом по всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери врага (убитыми и ранеными) за сутки 25 февраля составили 447 человек. Абсолютное большинство из них - именно в Донецкой области и под Авдеевкой. Тогда как для украинских Сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни своих военных.

Потери врага в вооружении и военной технике составили 62 единицы, не считая 266 БпЛА. В частности, уничтожено или повреждено 13 танков, 32 ББМ, 2 артсистемы, 15 автомобилей. Также уничтожен 1 склад боеприпасов врага.