Президент объявил о запуске экономической платформы "Сделано в Украине"

Президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине".﻿ Об этом он заявил во время выступления на одноименном форуме, сообщает Экономическая правда.

"Во время форума "Сделано в Украине" объявил о старте нашей новой экономической платформы, а следовательно, новой экономической политики. Мы уже сделали значительные вещи для модернизации и упрощения работы государственных институтов, чтобы институты способствовали эффективности нашей экономики. Сейчас должны добавить еще инструментов" , - написал он в своем Telegram.

Глава государства подчеркнул, что новосозданная платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. Я поручил Кабинету Министров Украины разработать несколько практических шагов" , - добавил он.

Также Зеленский заявил о необходимости согласовать современное моральное соглашение между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом.

"Предпринимательские успехи отдельного человека должны быть частью общественного успеха и общей силы всей Украины. Это возможно только при условии, что бизнес работает чисто, по-белому, платит налоги в Украине, пытается создавать достойные рабочие места для граждан Украины и не работает в России и не помогает войне против Украины" , - сказал он.

Президент подчеркнул, что это абсолютно понятные моральные правила, и каждый, кто придерживается таких правил, должен получить полное содействие государства и всех институтов.