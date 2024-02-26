Кабмин предлагает смягчить условия для предоставления субсидий

Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Одна из предложенных норм касается должников.﻿ Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно проекту, жилищная субсидия не будет назначаться при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, если ее сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен). Сейчас субсидия не назначается, если общая сумма задолженности по оплате всех жилищно-коммунальных услуг превышает указанную величину.

Проектом акта предлагается дополнить положение нормой, что при смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы самостоятельно пересматривают жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, без обращения заявителя.

Также вносятся изменения в порядок в части уточнения нормы проведения перерасчета размера льгот в случае смерти члена семьи льготника независимо от представления льготником соответствующего заявления.