Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, сообщает Европейская правда.
"Сегодня мы провели с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, как и всегда, продуктивные и вполне конкретные переговоры", – отметил президент.
Он поблагодарил Болгарию за поддержку украинских усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства.
"Это очень важно, что нам удается даже в такое непростое время, несмотря на все сложности, обеспечивать нормальные экономические отношения", – указал Зеленский.
По его словам, стороны договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры в регионе. Как убежден президент, общее уважение к принципу добрососедства добавит экономического роста обеим странам.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину. Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.