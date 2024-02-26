Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, сообщает Европейская правда.

"Сегодня мы провели с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, как и всегда, продуктивные и вполне конкретные переговоры" , – отметил президент.

Он поблагодарил Болгарию за поддержку украинских усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства.

"Это очень важно, что нам удается даже в такое непростое время, несмотря на все сложности, обеспечивать нормальные экономические отношения" , – указал Зеленский.

Today, I met with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov for, as always, fruitful and practical talks.



I appreciate Bulgaria's support for our efforts to expand trade flows and restore normal shipping in the Black Sea and Danube regions. It is critical that we maintain normal… pic.twitter.com/eQKc9IggIW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2024

По его словам, стороны договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры в регионе. Как убежден президент, общее уважение к принципу добрососедства добавит экономического роста обеим странам.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в понедельник прибыл с визитом в Украину. Детали визита, который ранее не анонсировали, не раскрывают.