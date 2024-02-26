Зеленский подписал законопроект о демобилизации срочников

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увольнении в запас срочников, у которых завершился срок военной службы во время военного положения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит информация о законопроекте на сайте Верховной Рады.

Указывается, что 26 февраля законопроект "возвращен с подписью от президента Украины".

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