Суд арестовал бывшего нардепа Пашинского с возможностью залога
Высший антикоррупционный суд 26 февраля избрал меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде ареста на два месяца с возможностью залога, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит аседание суда.
Следственный судья ВАКС применила к Пашинскому содержанию под стражей до 25 апреля 2024 с залогом в 272,5 млн гривен.
В случае внесения залога подозреваемым судья возложила на него ряд обязательств:
- прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;
- не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по этому делу и свидетелями;
- сдать все загранпаспорта на хранение в соответствующий госорган;
- носить электронный браслет.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную палату.
Прокурор САП просил арестовать экс-нардепа с возможностью внесения залога в размере 299,9 млн гривен. Он цитировал протоколы материалов негласных следственных действий, согласно которым Пашинский в 2023 году якобы обсуждал приобретенную им квартиру на 840 кв. м и другую недвижимость.
Защита просила отказать в применении меры пресечения. Или определить такой, который не был бы связан с ограничением свободы.
Дело Пашинского
Напомним, 12 февраля стало известно, что бывшему нардепу Сергею Пашинскому сообщили о подозрении в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК).
Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.
САП сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения организатору схемы. По информации источников, речь идет о бизнес-партнере бывшего народного депутата Пашинского - Сергея Тищенко.
Также меру пресечения в виде ареста избрали бывшему заместителю директора государственного предприятия, который тоже является участником схемы.