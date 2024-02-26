Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии сегодня, 26 февраля, ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Index.

Отмечается, что в первый день весенней сессии представители приняли ратификацию членства Швеции в НАТО.

За это проголосовали 188 депутатов, еще 6 выступили против. Воздержавшихся не было.

Венгрия была последним государством-членом, которое одобрило заявку Швеции в НАТО.

Проблемы вступления Швеции в НАТО

Швеция в 2022 году после вторжения России в Украину подала заявку на вступление в НАТО. Против данного решения были Турция и Венгрия. Турция дала свое согласие.

На днях стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одобрил сделку со Стокгольмом в оборонной сфере для вступления Швеции в НАТО.