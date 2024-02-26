Шольц объяснил, почему выступает против поставок Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против поставок крылатых ракет Taurus Украине, ссылаясь на риск втягивания своей страны в войну, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter (X).

"Германия является крупнейшим военным поставщиком Украины в Европе. Это так и остается. Но ясно одно: мы не станем стороной войны – ни прямо, ни косвенно. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях", – отметил он.

Как сообщает Focus, в общении с журналистами он указал, что Берлин "не должен связывать себя... с целями, которых достигает эта система".

"Эта ясность необходима. Я удивлен, что некоторых людей это даже не затрагивает, что они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, привести к своеобразному втягиванию в войну", – подчеркнул Шольц.

По его словам, чего не хватает Украине, так это боеприпасов. Он добавил, что его "очень раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дебатами об этой системе (Taurus)".

"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают (поставкой крылатых ракет) британцы и французы с точки зрения контроля над целями и сопроводительного контроля над целями, не может быть сделано Германией. Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", – заявил Шольц.

Перед тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что его страна нуждается в крылатых ракетах Taurus для защиты от России, а опасения относительно эскалации, по его мнению, являются безосновательными.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.