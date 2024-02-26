ОСУВ Таврия: Россияне с трех сторон штурмуют Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино

Российские войска пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил Украины из Ласточкино в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона новостей.

"Вооруженные силы, действительно, осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу к западу после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их с трех направлений, но они не имеют успеха".

По словам Лиховия, подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы "уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего "пушечного мяса", имея преимущество в авиации и артиллерии".

Также спикер сообщил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращает фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций.

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