Зеленский рассказал, от чего будет зависеть ситуация на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что от военной помощи США будет зависеть, как будет вести себя украинская армия на поле боя, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью CNN.

По словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана, как воевать дальше.

"Если Киев получит помощь от США, он сможет начать оттеснять назад Россию. Если же нет, то придется сосредоточиться только на обороне" , - сказано в материале.

Зеленский также заявил, что без помощи США Украине будет не только трудно одержать новые победы на поле боя, но и сложно удерживать оборону в этом году.

"Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно".

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