Зеленский: Не понимаю, как Трамп может быть на стороне Путина

Президент Владимир Зеленский считает, что вероятный кандидат в президенты США Дональд Трамп не понимает целей Владимира Путина в войне против Украины и поэтому выступает против дальнейшей помощи Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам главы государства, он "не понимает, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина".

"Это невероятно", – добавил он.

По мнению Зеленского, Трамп не понимает целей российского президента и "не знает" его.

"Я знаю, что он встречался с ним... но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда... Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится", – подчеркнул президент.

Он считает, что в случае, если Трамп решит поддержать Россию, а не Украину, в нынешней полномасштабной войне, то будет "против американцев".

По данным СМИ, в случае победы на президентских выборах в США Трамп собирается "уменьшить обязательства" перед некоторыми членами НАТО, а также планирует подталкивать Украину и Россию к переговорам.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

После этого Зеленский не раз предлагал Трампу снова приехать, в том числе и на линию фронта.