В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за российских БпЛА (Обновлено)

Российская армия вечером 26 февраля запустила несколько групп ударных БпЛА на территорию южных областей Украины. Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Одесской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram, Силы обороны юга в Telegram.

В частности военные по состоянию на 19:39 предупреждают об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской и Николаевской областях.

В 19:45 воздушные силы сообщили, что вражеские БпЛА на Николаевщине, движутся в Одесскую область.

В 19:58 военные уточнили, что несколько групп ударных беспилотников движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.

В 20:21 воздушные силы отметили, что российские беспилотники на Николаевщине, курсируют в направлении Кировоградской и Одесской областей.

В 20:25 Силы обороны сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Днепропетровской области.