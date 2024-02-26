Bloomberg: Россия закупает оружейные технологии в ЕС на десятки млн евро

Россия покупает в ЕС оружейные технологии на десятки миллионов евро, несмотря на введенные против Кремля санкции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновники, связанные с этим вопросом, уверяют, что члены ЕС все еще делают недостаточно, чтобы помешать России завладеть подсанкционными технологиями для использования в оружии.

"Десятки миллионов евро торговли запрещенными чувствительными товарами продолжают поступать из самого блока, несмотря на многочисленные раунды санкций" , - говорится в материале.

Также отмечается, что почти четверть так называемых высокоприоритетных товаров на сумму 450 миллионов евро, поступивших в Россию за первые девять месяцев прошлого года, было отправлено непосредственно из Европы.

Кто помогает РФ обходить санкции

Bloomberg пишет, что Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия и Китай остаются среди стран, участвующих в торговле в обход санкций ЕС, а также соседние с Россией государства, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

Хотя данные показывают, что прямая официальная торговля ЕС с Россией чувствительными товарами обвалилась после начала войны, экспорт этих товаров из блока в третьи страны резко увеличился, чтобы полностью заполнить этот пробел.

Евросоюз хочет усилить контроль за соблюдением союзом санкций

В последние месяцы ЕС и его союзники сосредоточили большую часть своей работы по обеспечению соблюдения санкций на списке общих приоритетных вопросов.

Они охватывают десятки деталей, компонентов и передовых технологий, таких как полупроводники и электроника, которые были обнаружены в ракетах и других военных системах, используемых Россией против Украины, или необходимы для их производства.

Действия блока по обеспечению соблюдения санкций включали экспортные ограничения для компаний в третьих странах, а также дипломатические усилия в этих странах с просьбой ограничить реэкспорт в Россию.

Как еще товары могут попадать в РФ

Поставки сложно отследить, поскольку в них регулярно участвуют сети нескольких продавцов, а иногда и перепродавцов, которые могут покупать старые запасы.

Однако внутренняя оценка ЕС предполагает, что часть торговли происходит внутри блока. По словам чиновников, государства-члены, которые несут ответственность за соблюдение санкций, и компании, сознательно или неосознанно, делают слишком мало, чтобы остановить это.

По словам одного чиновника, данные также свидетельствуют о том, что дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских фирм, работающих за рубежом, производят товары, подпадающие под санкции, и экспортируют их в Россию.

Правила ЕС допускают некоторые исключения для экспорта в Россию так называемых товаров двойного назначения по причинам, связанным с гуманитарными потребностями, чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, стихийными бедствиями и медицинским использованием.

Россия продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.