ОП: Украина и Норвегия начали переговоры о гарантиях безопасности

Представители Украины и Норвегии 26 февраля начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказали в Офисе президента.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил заместитель председателя ОП Игорь Жовква, а норвежскую – специальный представитель Министерства иностранных дел Норвегии по вопросам Украины Кристиан Сисе.

Отмечается, что стороны обсудили "основные структурные элементы и блоки будущего соглашения", а также согласовали график дальнейшей работы.

"Норвегия – наш ключевой партнер в Северной Европе, один из лидеров коалиции боевых самолетов, которая поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Поэтому важно, что сегодня мы начали процесс по формализации обязательств по безопасности наших государств", – добавил Жовква.

Лидеры Украины и Норвегии договорились начать переговоры по "гарантиям безопасности" еще в октябре 2023 года.

Ранее в феврале премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что ожидает подписания двустороннего соглашения с Украиной через несколько недель.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией и Канадой.