Нацполиция: В Донецкой области из двух общин эвакуировали всех детей

В начале года принудительная эвакуация детей была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской общин Донецкой области. 26 февраля оттуда удалось увезти всех детей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как рассказали в ведомстве, в Донецкой области проходит пятый этап принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий.

"Группы полиции "Белый Ангел" совместно с работниками ГСЧС, сотрудниками патрульной полиции, полиции охраны и представителями военных администраций вывезли все семьи с детьми из девяти населенных пунктов Марьинской и Очеретинской общин, которые находятся под круглосуточным обстрелом россиян" , - сказано в сообщении.

Среди эвакуированных - 8-летняя девочка Елена, ранее уже вынужденная была выезжать вместе с семьей из Красногоровки. Однако оккупанты начали обстреливать и населенный пункт Зоряное, в который выехала семья.

"Выезд семьи организовали "Белые ангелы" совместно с общественным формированием "Капелланский патруль". Девочку одели в специальный детский бронежилет, а с собой она забрала своего друга - попугая Кешу. Сейчас семья налаживает свою жизнь в безопасном регионе страны" , - рассказали в полиции.

Эвакуация детей из Донецкой области

23 октября 2023 на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации было объявлено об эвакуации около 250 детей из Донецкой области. Она была введена в 8 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов, где ситуация остается критической из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, в Донецкой ОВА сообщали, что 388 детей нуждаются в принудительной эвакуации.