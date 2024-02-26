Воздушные силы сообщили о неопределенных БпЛА от границы с Молдовой
Воздушные силы ВСУ вечером 26 февраля сообщили, что неопределенные БпЛА направляются от границы с Молдовой в направлении Хмельницкого, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушная тревога была объявлена в Черновицкой и Хмельницкой областях.
В 23:25 военные сообщили об угрозе ударных БпЛА в Ровенской области.
Что предшествовало:
Вечером 26 февраля в ряде южных областей уже была объявлена тревога из-за ударных БпЛА россиян.