Макрон объявил коалицию для предоставления Украине ракет и бомб
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о "коалиции" для предоставления Украине "ракет средней и большой дальности и бомб", сообщает Украинская правда.
Макрон заявил, что союзники Украины создадут коалицию для доставки в Киев ракет средней и большой дальности.
По его словам, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".
Он также призвал европейцев "производить больше".
"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия, потому что мы опросили многие европейские и неевропейские страны, у которых есть боеприпасы", – сказал Макрон.