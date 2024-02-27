Макрон объявил коалицию для предоставления Украине ракет и бомб

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о "коалиции" для предоставления Украине "ракет средней и большой дальности и бомб", сообщает Украинская правда.

Макрон заявил, что союзники Украины создадут коалицию для доставки в Киев ракет средней и большой дальности.

По его словам, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб".

Он также призвал европейцев "производить больше".