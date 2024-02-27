Киев может сделать больше для борьбы с коррупцией – Госдеп США

В Вашингтоне считают, что Украина может сделать больше для борьбы с коррупцией.﻿﻿ Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Украинская правда.

"Мы давно ведем разговоры с украинским правительством о необходимости применения антикоррупционных мер. Мы считаем, что можно сделать больше - что они могут (сделать больше - ред.), и мы ведем с ними постоянный диалог по этому вопросу" , – заявил Миллер.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне видят, как украинская сторона в последние годы осуществила ряд антикоррупционных мер.