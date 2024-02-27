Курс валют НБУ на 27 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 февраля, понизился до уровня 38.3361 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 41.5985 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 48.6332 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 43.5687 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 9.6586 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.336 100 EUR Евро 41.598 500 GBP Фунт стерлингов 48.633 200 CHF Швейцарский франк 43.568 700 PLN Польский злотый 9.658 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.