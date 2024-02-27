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Курс валют НБУ на 27 февраля

Курс валют НБУ на 27 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 26 февраля, понизился до уровня 38.3361 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 41.5985 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 48.6332 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 43.5687 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 9.6586 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.336100 --0.0166
EUR Евро 41.598500 +0.0357
GBP Фунт стерлингов 48.633200 --0.0747
CHF Швейцарский франк 43.568700 --0.0983
PLN Польский злотый 9.658600 +0.0196

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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