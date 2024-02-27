Курс валют НБУ на 27 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 26 февраля, понизился до уровня 38.3361 за 1 доллар.
Евро подорожал на 4 коп до 41.5985 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 48.6332 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 43.5687 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 2 коп до 9.6586 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.336100
|EUR
|Евро
|41.598500
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.633200
|CHF
|Швейцарский франк
|43.568700
|PLN
|Польский злотый
|9.658600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.