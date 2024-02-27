Ночью ПВО уничтожила 11 "Шахедов" и две ракеты - Воздушные силы

В ночь на 27 февраля российские войска ударили беспилотниками Shahed и ракетами разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 "Шахедов" и две ракеты Х-59.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общем, войска РФ запустили:

баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;

4 управляемые авиационными ракетами Х-59;

одну противорадиолокационную ракету Х-31П;

13 "Шахедов", районы пусков – Приморско-Ахтарск и Курская область РФ.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.