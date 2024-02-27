РФ за сутки потеряла 850 военных и 16 артсистем – данные Генштаба
Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 850 своих военных, 16 артиллерийских систем, 22 беспилотника и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 411 550 (+850) человек,
- танков − 6 556 (+1) ед,
- боевых бронированных машин − 12 494 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 10 009 (+16) ед,
- РСЗО − 1 000 (+0) ед,
- средств ПВО − 686 (+0) ед,
- самолетов − 340 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 729 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 912 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 065 (+28) ед,
- специальной техники – 1 588 (+8) ед.