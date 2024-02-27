РФ за сутки потеряла 850 военных и 16 артсистем – данные Генштаба

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 850 своих военных, 16 артиллерийских систем, 22 беспилотника и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили: