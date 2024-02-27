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РФ за сутки потеряла 850 военных и 16 артсистем – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла 850 военных и 16 артсистем – данные Генштаба
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в Украине около 850 своих военных, 16 артиллерийских систем, 22 беспилотника и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 411 550 (+850) человек,
  • танков − 6 556 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 494 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 10 009 (+16) ед,
  • РСЗО − 1 000 (+0) ед,
  • средств ПВО − 686 (+0) ед,
  • самолетов − 340 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 729 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 912 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 065 (+28) ед,
  • специальной техники – 1 588 (+8) ед.

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