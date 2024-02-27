ГПСУ о блокаде границы: Пропускают критически малое количество грузовиков
Польша продолжает блокировать шесть пропускных пунктов по проезду украинских грузовых средств. Фермеры пропускают определенное количество, но это критически низкие показатели. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"В целом движение для легковушек и автобусов происходит свободно в обе стороны. По грузовым транспортным средствам блокируется движение по шести направлениям: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини", - информирует он.
Как отмечает Демченко, на сегодняшнее утро общее количество в очередях составляет около 2100 грузовиков. Наибольшее скопление наблюдается напротив "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".
"Наряду с очередями имеем существенное снижение пересечения границы грузовыми транспортными средствами. Польские фермеры все же пропускают незначительное количество грузовиков в обе стороны. Но критически низкие показатели мы продолжаем фиксировать по двум направлениям", - сообщает представитель ГПСУ.
На пропускных пунктах пересекло "Шегини" и "Ягодин", по его словам, пересекло не более 150 грузовиков при том, что в общей сложности пропускная способность этого направления составляет примерно 1200-1400 грузовиков в сутки.
"И собственно на этом направлении польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует с Украины в Польшу. За последние дни здесь нулевые показатели", - отмечает он.
Блокировка границы перевозчиками
Как отметил Демченко, нет официального подтверждения от польских пограничников, что к блокированию присоединятся перевозчики.
"Ни на уровне пограничного представительства аппарата, ни на уровне старших изменений по пунктам пропуска", - утверждает он.
По его словам, соответствующую информацию о планах возобновления блокировочных действий польскими перевозчиками также наблюдали в открытых источниках.
"Среди направлений, которые распространялись в сообщениях СМИ, это в пределах тех направлений, где и сейчас польские фермеры блокируют движение для грузовиков", - добавил спикер ГНСУ.
Напомним, вчера появилась информация о том, что польские перевозчики намерены возобновить протесты на границе с Украиной в пятницу, 1 марта.