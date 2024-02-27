Дуда: В Париже обсуждали разминирование и модернизацию украинского оборонпрома

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на неформальном саммите в Париже в понедельник партнеры Украины обсуждали и другие формы поддержки Киева, не только оружием, сообщает Европейская правда.

Дуда сообщил, что обсуждалась поддержка в разминировании Украины, а также поддержка в обучении охраны украинской границы, например, границы с Беларусью, которая "представляет значительную угрозу и также требует активности украинских сил".

Касаясь вопроса разминирования, Дуда отметил, что потенциальные игроки очень разные – начиная от частных компаний, которые занимаются этим во многих странах, и заканчивая такими силами, как полиция, которая также имеет саперов и может оказать поддержку Украине.

Речь шла также о промышленном сотрудничестве с Украиной, в частности, в сфере ракетной промышленности.

Дуда отметил, что "Украина имеет собственное ракетное производство, но можно передать, сделать доступными современные технологии, которыми обладают западные страны".

"Прежде всего, стран НАТО, которые могли бы сегодня модернизировать украинское производство и сделать саму Украину способной производить гораздо более современные ракеты для своих оборонных нужд, чем она это делала до сих пор" , – пояснил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи партнеров Украины в Париже, которую он инициировал в понедельник, допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Макрон также объявил, что союзники создадут коалицию для поставки Киеву ракет средней и большой дальности.