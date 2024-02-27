В Воздушных силах прокомментировал пролет "Шахеда" по территории Молдовы

В Украине зафиксировали пролет российского дрона через Молдову во время массированной атаки в ночь на 27 февраля. В Воздушніх силах не видят в єтом случае ничего сенсациооного, ведь подобное происходит не впервые. Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Я знал, что сегодня будет "топ новостью", пролетевший "Шахед" через Молдову. Ну это же было уже и не раз. Я даже не вижу особой сенсационности в этой новости, пролетающих через Молдову или Приднестровье, анклав российский, и ракеты крылатые и "Шахеды". Ну и в этот раз безусловно был зафиксирован такой пролет по радиолокационным системам" , - сказал он.

По словам спикера, "ничего странного здесь нет", потому что Россия производит свои провокационные действия на этом направлении далеко не впервые.

"Это не только беспилотники ударного типа, но и разведывательные БПЛА часто даже приближались к территории Румынии. Ну типа "Орлан" или какие-то это было раньше, год или полгода назад. Такие случаи были тоже. Поэтому ничего особенного в этой новости нет. Он пролетел, сократил себе, так сказать, путь и таким образом попал с юга на территорию нашего государства, где был уничтожен нашей ПВО" , - констатировал Игнат.

Обстрел Украины

Оккупанты запустили по Украине 13 дронов-камикадзе типа "шахед", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П во время обстрела Украины в ночь на 27 февраля. ПВО сбила 11 беспилотников и 2 ракеты.

При этом, в Минобороны Молдовы заявили, что ударные беспилотники российских военных, запущенные во время очередной воздушной атаки по Украине вечером в понедельник, 27 февраля, не залетали на территорию Молдовы.

Отметим, что это действительно не первый подобный случай. Например, в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.