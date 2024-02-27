Во Франции критикуют заявление Макрона об отправке войск в Украину

Лидеры крайних левых и ультраправых Франции осудили президента Эмманюэля Макрона, который допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя отметил, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе, сообщает Европейская правда.

Рано утром во вторник, 27 февраля, в социальной сети Twitter (X) Марин Ле Пен, лидер ультраправого Национального объединения, выступила с резкой критикой этой гипотезы, выдвинутой президентом республики. "Я не знаю, все ли осознают серьезность такого заявления" , – написала она.

"Эмманюэль Макрон играет в военачальника, но так небрежно говорит о жизни наших детей. Это вопрос мира или войны в нашей стране" , – заявила Ле Пен.

Марин Ле Пен – не первый оппозиционный политик, который отреагировал на комментарии Эмманюэля Макрона. Жан-Люк Меланшон и многие избранные члены левой "Непокоренной Франции", а также лидер Социалистической партии Оливье Фор выступили с резкой критикой в адрес главы государства.

"Война против России была бы безумием" , – отреагировал лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон в социальных сетях, назвав комментарии Макрона "безответственными".

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что среди союзников Киева нет согласия об отправке войск в Украину.