Салливан: Путин выигрывает с каждым днем, пока Украина без помощи США

Президент России Владимир Путин "выигрывает с каждым днем", пока Палата представителей Конгресса США не принимает новый пакет помощи Украине. Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN, сообщает Европейская правда.

Накануне напряженной недели в Вашингтоне, которая может закончиться остановкой работы правительства, Салливан заявил, что "реальность такова, что Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает необходимых ей ресурсов, а Украина страдает".

Салливан указал на "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей", которое готово принять пакет помощи для Украины, "если он будет вынесен на рассмотрение".

Сенат, который контролируют демократы, уже принял пакет помощи Украине и другим союзникам США, включая Израиль, на сумму 95 миллиардов долларов.

Но в Палате представителей спикер-республиканец Майк Джонсон находится под давлением протрамповских ультраправых в своей партии, которые не хотят выносить пакет на голосование.

"История наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект (Сената о внешней помощи) на голосование" , – сказал Салливан.

"Если он это сделает, он (проект) пройдет, и Украина получит то, что ей нужно для достижения успеха. Если нет, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет главным бенефициаром этого" , – добавил советник Джо Байдена.

Накануне Салливан заявлял, что Украина все еще способна выиграть войну против России, но для этого она должна иметь необходимые ресурсы.