ЕС согласовал увеличение лимита экспорта электроэнергии для Украины

Операторы европейской энергосистемы ENTSO-E 26 февраля согласовали увеличение пропускной способности импорта электроэнергии из Украины. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Лига.Бизнес.

С 1 марта она составит 550 МВт в час вместо 400 МВт, как сейчас.

"Экспортную способность межгосударственных интерконнекторов [увеличили] на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции" , — указал Кудрицкий.

По его словам, с середины февраля Украина постепенно увеличивает объемы экспорта электроэнергии, а импорта – уменьшает.