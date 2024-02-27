ЕС согласовал увеличение лимита экспорта электроэнергии для Украины
Операторы европейской энергосистемы ENTSO-E 26 февраля согласовали увеличение пропускной способности импорта электроэнергии из Украины. Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Лига.Бизнес.
С 1 марта она составит 550 МВт в час вместо 400 МВт, как сейчас.
"Экспортную способность межгосударственных интерконнекторов [увеличили] на 150 МВт. Эта мощность равна работе одного дополнительного блока тепловой электростанции", — указал Кудрицкий.
По его словам, с середины февраля Украина постепенно увеличивает объемы экспорта электроэнергии, а импорта – уменьшает.
"Позитивное решение ENTSO-E сегодня также свидетельствует о том, что мы продолжаем совершенствовать нашу энергосистему: выполняем технические условия европейских коллег для того, чтобы подготовить нашу энергетическую инфраструктуру к увеличенным объемам экспорта", — указал Кудрицкий.