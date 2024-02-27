Байден и Трамп посетят границу США с Мексикой

Президент США Джо Байден заявил о поездке в Браунсвилл, Техас, на границе с Мексикой. В то же время штат планирует навестить его оппонент Дональд Трамп, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Так, согласно сообщению Байдена в Twitter, американский президент посетит Браунсвилл, штат Техас, граничащий с Мексикой.

Во время своего визита он намерен встретиться с представителями Пограничного патруля США, правоохранительных органов и местными лидерами.

"Республиканцы в Палате представителей должны прекратить играть в политику и принять двухпартийное соглашение о границе, которого мы достигли в Сенате - самую жесткую и справедливую реформу за последние десятилетия" , - подчеркнул он в сообщении.

Визит Трампа в Техас

В то же время границу с Мексикой планирует посетить 45-й президент США и главный оппонент Джо Байдена - Дональд Трамп.

Как отмечает NYT, в четверг Трамп посетит Игл-Пасс в Техасе, о чем сообщали американские СМИ на прошлой неделе.

По информации источников, он планирует сделать замечания с границы, чтобы осветить миграционный кризис и возложить на Байдена вину.

Ожидается, что Трамп обратит внимание на преступления, совершенные мигрантами в Нью-Йорке и других городах, а также на арест венесуэльского мигранта без документов во время недавнего резонансного убийства 22-летней студентки-медсестры в Джорджии.

Одновременный визит политиков на границу с Мексикой

Комментируя одновременный визит в Техас, Байден отметил, что он планировал его, не зная, что Трамп также отправится к границе.

По его словам, визит был запланирован в прошлый четверг.

"Чего я не знал, так это того, что мой хороший друг, очевидно, уезжает" , - сказал Байден журналистам, очевидно, имея в виду Трампа.

Проблемы с границей США и Мексики

Одной из основных проблем является рост количества нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США. Это связано с разными факторами, включая бедность, насилие и преследование в странах Центральной Америки и Мексики.

Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю, но республиканцы в Сенате потребовали изменения законопроекта, чтобы включить в него более радикальные предложения по защите границы с Мексикой.

Позже губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что готов пойти против федеральных властей в вопросе защиты южной границы США от наплыва мигрантов. По его словам, он готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг границы с Мексикой.