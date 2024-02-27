Фицо разочарован саммитом Макрона об Украине: Не было ни слова о мире

Премьер Словакии Роберт Фицо выразил разочарование неформальным саммитом по помощи Украине, который в понедельник прошел в Париже по инициативе французского президента Эмманюэля Макрона, сообщает Европейская правда.

"Как мы и предполагали во время нескольких встреч в Братиславе сегодня утром, в Париже царила чисто провоенная атмосфера. Не было ни одного слова о мире, что лично меня очень разочаровывает" , – отметил глава правительства Словакии.

"В Париже я повторил вывод сегодняшней встречи между правительством и партнерами по коалиции, что мы никогда не согласимся отправить словацкие войска на войну в Украину" , – добавил он.

"Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих солдат в Украину, есть страны, которые говорят никогда, среди них Словакия, и есть страны, которые говорят, что это предложение следует рассмотреть" , – сказал также Фицо.

По его словам, в своем выступлении на неформальном саммите он повторил основные позиции словацкого правительства.

"Наша власть ориентирована на мир, наша власть отказывается от продолжения войны, мы не будем отправлять оружие в Украину, мы сосредоточены только на гражданских проектах" , – добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что среди союзников Киева нет согласия об отправке войск в Украину.

Фицо перед визитом в Париж заявил, что несколько стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки солдат в Украину на двусторонней основе.