Орбан отказался почтить память Навального: вспомнил его оскорбления грузин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правящая коалиция в парламенте страны отказались почтить память российского диссидента Алексея Навального, который недавно умер в тюрьме, сообщает Лига.net.

Во время минуты молчания, которую инициировал представитель оппозиции Бенце Тордаи правящая коалиция во главе с Орбаном отказалась вставать, чтобы почтить память Навального.

Позже венгерский премьер поблагодарил своих соратников за то, что они "сохранили хладнокровие".

"Шовинисты не заслуживают уважения. И кто бы ни назвал грузин "грызунами" в грузино-российской войне, мы не встанем в его честь. Но в любом случае, пусть он покоится с миром" , — сказал Орбан.

Одновременно Тордаи заявил, что Орбан не встал "на зарплату Путина".

В августе 2008 года во время агрессии РФ против Грузии Навальный называл грузин "грызунами" после обстрела Цхинвали. Он призывал "запулить ракетой" в их штаб и депортировать грузин из России. Позже Навальный несколько раз извинился за свои слова.