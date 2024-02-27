"Ашан" закрывает магазины в Запорожье и Кривом Роге: причина

Компания "Auchan Украина" с 3 марта закроет свои магазины в Запорожье и Кривом Роге после 14 лет работы, сообщает Экономическая правда.

"В связи с окончанием договора аренды, 3 марта 2024 года Auchan Украина закроет магазины в городах Запорожье и Кривой Рог и обеспечит сотрудников рабочими местами в городах присутствия Auchan в Украине" , – говорится в сообщении.

Там добавили, что в двух городах Auchan будет продолжать работать в онлайн формате.

"Электронная коммерция позволяет осуществлять закупки с безопасного места, а безопасность сотрудников и клиентов это первоочередной приоритет для Auchan Украина" , – отметили в компании.

Кроме этого в компании добавили, что "Auchan Украина" продолжит сотрудничество с В2В партнерами городов Запорожья и Кривой Рог и будет "поддерживать и дальше все социальные и благотворительные инициативы, которые были созданы гипермаркетами в этих городах за 14 лет работы".

Напомним, в феврале 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.